Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vermummt auf Firmengelände unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Sicherheitsmitarbeiter meldeten in der Nacht zu Freitag Personen, die sich auf dem Gelände eines Autohauses in der Pariser Straße aufhalten würden. So wie der Polizei mitgeteilt wurde, waren die Unbekannten maskiert. Als die Gruppe den Angestellten bemerkte, machten sie sich mit einem Auto aus dem Staub. Beschädigungen an Fahrzeugen oder dem Autohaus selbst konnte die angerückte Polizeistreife nicht feststellen. Was die Unbekannten im Schilde führten ist nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Wer hat gegen 1 Uhr etwas Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden. |kfa

