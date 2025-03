POL-HA: Frühschwimmer im Westfalenbad in Hagen

Hagen-Höing (ots) - Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos wurde am Donnerstagmittag (06.03.2025) am Höing ein 78-jähriger Mann leicht verletzt. Eine 20-jährige Hagenerin fuhr gegen 12.15 Uhr mit ihrem schwarzen VW über die Straße Am Sportpark in Richtung des Otto-Ackermann-Platzes. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr sie auf den vor ihr ...

