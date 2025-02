POL-PDWIL: POL-PDWIL: Unfall auf der A 60 - Autobahn gesperrt

Osann-Monzel (ots) - In der Nacht zum Samstag, 15.02.2025, brachen bislang unbekannte Täter in das Sport- und Schützenhaus in Osann-Monzel ein. Die Einbrecher gelangten durch eine frisch zugemauerte Fensteröffnung in das Gebäudeinnere. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass ein PC und Münzgeld entwendet wurde. Zudem liegen diverse ...

mehr