Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Mehr Sicherheit für Kindergartenkinder

Wittlich (ots)

Am Morgen des 20.02.2025 kontrollierten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Polizei Wittlich in der Zeit von 07:30 Uhr - 09:15 Uhr den Anreiseverkehr zur Kindertagesstätte St. Peter in Wittlich-Wengerohr. Bei insgesamt 42 kontrollierten Fahrzeugen wurde dabei ein besonderes Augenmerk auf den Transport und die Sicherung der Kinder im Fahrzeug gelegt. Insgesamt verliefen die Kontrollen überwiegend positiv. In vier Fällen wurde jedoch festgestellt, dass Kinder nicht ausreichend gesichert wurden. Ein weiteres Kind wurde ohne jegliche Sicherung zum Kindergarten gefahren. In den jeweiligen Fällen wurde mit den verantwortlichen Fahrzeugführern anlassbezogen verkehrserzieherische Gespräche geführt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Alle sahen ihr Fehlverhalten ein und gelobten Besserung zum Wohl der Kinder. Die Kontrolltätigkeit wurde von den Erzieherinnen der KiTa, den Eltern und auch den Kindern selbst als sehr positiv aufgenommen.

