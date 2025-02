POL-PDWIL: Daun: PKW fängt Feuer, Feuerwehr im Einsatz

Bernkastel-Kues (ots) - Bereits am 05.02.2025 kam es zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr zu einem Fahrraddiebstahl am Nikolausufer in Bernkastel-Kues. Der Geschädigte stellte das blaue E-Bike der Marke "Focus", Modell "JAM" mit einem Kettenschloss an einem Fahrradständer ab. Als er zurückkehrte, war das Fahrrad mit dem Schloss nicht mehr vor Ort. Die Schadenshöhe liegt im oberen 4-stelligen Bereich. Die Polizei ...

mehr