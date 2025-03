Polizei Hagen

POL-HA: Harley-Davidson prallt mit Rettungswagen an Kreuzung zusammen

Hagen-Haspe (ots)

Am Sonntag (09.03.2025) kam es zu einem Unfall in Haspe, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Gegen 11 Uhr fuhr ein 49-Jähriger auf seiner Harley-Davidson die Straße Am Hasper Bahnhof in Richtung Büddingshardt entlang. An der Tillmannstraße kam es zum Unfall, als ein Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn in die Kreuzung einfuhr. Der Motorradfahrer leitete eine Vollbremsung ein, die eine vier Meter lange Blockierspur auf der Fahrbahn hinterließ. Es kam dennoch zum Zusammenstoß, woraufhin der Hagener stürzte und sich verletzte. Er wurde durch die Besatzung des kaum beschädigten Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei legte eine Verkehrsunfallanzeige vor. (hir)

