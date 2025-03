Polizei Hagen

POL-HA: Nach Kaffee mit Wodka: Polizei kontrolliert alkoholisierten Mofa-Fahrer

Hagen-Wehringhausen (ots)

Anlässlich der Bekämpfung von "Trunkenheit am Lenker" richteten Polizeibeamte am Freitag (07.03.2025) eine Kontrollstelle in Wehringhausen ein und zogen einen 65-Jährigen aus dem Verkehr, der alkoholisiert mit einem Mofa unterwegs war. Gegen 9.30 Uhr hielten die Einsatzkräfte den Fahrer an der Wehringhauser Straße an und nahmen während der Kontrolle Alkoholgeruch wahr. Der 65-Jährige willigte einem freiwilligen Atemalkoholtest ein, der mit einem Wert von etwa 2,3 Promille positiv verlief. Im Rahmen der Befragung gab der Mofa-Fahrer gegenüber den Beamten an, zuvor Kaffee getrunken zu haben, in den er Wodka gemischt hatte. Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein und untersagten ihm die Weiterfahrt. Anschließend brachten sie ihn für eine Blutprobenentnahme zur Polizeiwache. (rst)

