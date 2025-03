Polizei Hagen

POL-HA: Hagener beleidigt Polizisten nach Handyverstoß und fährt mit heulendem Motor davon

Hagen-Mitte (ots)

In den späten Abendstunden fiel ein Hagener einer Streifenwagenbesatzung am Montag (10.03.2025) in der Badstraße gleich zwei Mal negativ auf. Zunächst wurde er um 23.30 Uhr angehalten, weil er sein Handy am Steuer nutzte und telefonierte. Nach der Verkehrskontrolle fuhr der 52-Jährige dann mit aufheulendem Motor und viel zu schnell in Richtung Märkischer Ring. Bei geöffnetem Fenster beleidigte der Mann die Polizisten noch mit den Worten "Hau ab, du Wichser". Zuvor wollte der BMW-Fahrer der Aufforderung nicht nachkommen, seinen Führerschein, Fahrzeugschein und seinen Personalausweis vorzuzeigen. Er teilte aufbrausend mit, dass er die Dokumente nicht mit sich führe. Dann händigte der 52-Jährige die Dokumente doch noch aus. Nachdem er über das zu erwartende Bußgeld nach dem Handyverstoß informiert wurde, fuhr er davon. Aufgrund seines unkooperativen, aufbrausenden und unterschwellig aggressiven Verhaltens fertigten die Einsatzkräfte einen Bericht an das Straßenverkehrsamt zur Überprüfung, ob der Hagener charakterlich geeignet ist, ein Kraftfahrzeug zu führen. Er erhielt zusätzlich eine Strafanzeige wegen Beleidigung. (arn)

