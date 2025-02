LPI-SHL: Unfall im Kreuzungsbereich

Gompertshausen (ots) - In der Zeit von Dienstagabend, 18:00 Uhr, bis Mittwochnachmittag stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Wenden gegen den Zaun eines Grundstückes in der Gompertshäuser Dorfstraße in Gompertshausen. An der Umzäunung und einem Pfosten entstand dadurch ein Schaden von etwa 500 Euro. Ohne den Eigentümer oder die Polizei zu informieren, verließ der Unfallverursacher ...

mehr