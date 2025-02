LPI-SHL: Gegen Hoftor gefahren und abgehauen

Meiningen (ots) - Nach einem Vorfall am Mittwoch um 10:24 Uhr in der Bella-Aul-Straße in Meiningen, bei dem es beinahe zu einem Zusammenstoß zwischen einem die Straße querenden Fußgänger und einem Autofahrer kam, sucht die Polizei Zeugen. Der Fußgänger lief aus Richtung Justizzentrum kommend in Richtung Bahnhof. In der Nähe befand sich eine Frau mit Kinderwagen, die die Situation vermutlich beobachtete und Hinweise zum Hergang geben kann. Die Frau, sowie auch weitere ...

