LPI-SHL: Berauschter Autofahrer

Suhl (ots) - Ein Autofahrer musste am Dienstag gegen 13:50 Uhr verkehrsbedingt an einer roten Ampel in der Fröhliche-Mann-Straße in Suhl halten, als plötzlich ein bislang unbekannter Mann die hintere Dreiecksscheibe seines Pkw vermutlich mit der Faust einschlug. Der Täter entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung und konnte nicht mehr festgestellt werden. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. ...

mehr