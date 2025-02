Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mautstelle umgefahren

Dorndorf (ots)

Mehrere Personen meldeten Dienstagmorgen der Polizei einen Transporter, der auf der B62 in Schlangenlinien in Richtung Bad Salzungen unterwegs sei. In Dorndorf hätte der Fahrer bereits die Mautstelle umgefahren und anschließend seine Fahrt fortgesetzt. Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen stoppten den Transporterfahrer in Bad Salzungen und stellten fest, dass vermutlich gesundheitliche Probleme zu dem Unfall und der unsicheren Fahrweise geführt hatten. Der Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus. Zur Höhe der entstandenen Sachschäden ist derzeit noch nichts bekannt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell