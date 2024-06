Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Ein 35-jähriger Autofahrer missachtete am Mittwochmorgen, 05.06.2024 gegen 10 Uhr, an der Kreuzung Carl-Bosch-Straße/Anilinstraße die Vorfahrt eines 57-jährigen Radfahrers. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde der 57-Jährige leicht verletzt. Er wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Wie hoch der Sachschaden an seinem Fahrrad genau ist, steht bislang nicht fest. Der Schaden am Auto dürfte sich auf etwa 800 Euro belaufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell