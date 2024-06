Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Hinweise erbeten - Trickbetrug

Ludwigshafen (ots)

Ein Senior aus Ludwigshafen wurde am 05.06.2024, gegen 10 Uhr, auf der Straße von einem Mann aus einem Auto heraus angesprochen. Dieser behauptete, den Ludwigshafener zu kennen und bot im Weiteren an, den Senior in die Leistadter Straße zu fahren. Zudem schenkte der Unbekannte dem Senior mehrere Uhren. In dem Glauben, dass es sich tatsächlich um einen Bekannten handeln muss, stieg dieser ins Auto. An seiner Anschrift angekommen, verlangte der unbekannte Fahrer Benzingeld. Der Senior übergab dem Mann einen niedrigen dreistelligen Betrag. Zudem nahm der Unbekannte weiteres Geld aus dem Geldbeutel des Ludwigshafeners. Im Anschluss fuhr er weg. Da bislang keine Hinweise zum Fahrzeug oder dem Täter vorliegen, bitten wir um Zeugenhinweise. Wer kann Angaben machen? Wer kann beispielweise Angaben zum Auto machen.

Auch am 04.06.2024, 16 Uhr, wurde ein 89-Jähriger durch einen bislang Unbekannten am einem Supermarkt-Parkplatz in der Oderstraße angesprochen. Der Mann erweckte den Eindruck, er wäre ein Bekannter. Er behauptete weiter, dass seine Mutter schwer erkrankt sei und er nun Benzingeld benötige, um sie zu besuchen. Der 89-Jährige übergab dem Mann 120 Euro. Als Gegenleistung erhielt er mehrere Uhren. Im Nachhinein wurde der Senior skeptisch und verständige die Polizei. Haben Sie etwas auf dem Parkplatz beobachtet und können Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

