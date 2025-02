LPI-SHL: Trunkenheit im Straßenverkehr

Meiningen (ots) - Der bislang unbekannte Fahrer eines Lkw mit Anhänger fuhr Dienstagnachmittag gegen 16:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes/Bekleidungsgeschäftes in der Jerusalemer Straße in Meiningen. Beim Auffahren auf die Straße streifte er die Leuchtreklame des Marktes und setzte anschließend seine Fahrt in unbekannte Richtung fort. An der Reklame entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Die ...

