LPI-SHL: Leuchtreklame beschädigt und weitergefahren

Waldfisch (ots) - Ein Senior begab sich Montagmittag gegen 12:00 Uhr auf ein Klingeln hin zur Eingangstür seines Einfamilienhauses in Waldfisch. Ein ihm unbekannter Mann stand davor, drängelte sich an ihm vorbei und lief in den Wohnbereich des Rentners, welcher gar nicht so schnell folgen konnte. Als er in seiner Küche ankam, hatte der Eindringling bereits Uhren und Schmuck auf seinem Küchentisch ausgelegt und fragte, ...

mehr