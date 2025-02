Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung bei laufendem Motor

Suhl (ots)

Ein Autofahrer musste am Dienstag gegen 13:50 Uhr verkehrsbedingt an einer roten Ampel in der Fröhliche-Mann-Straße in Suhl halten, als plötzlich ein bislang unbekannter Mann die hintere Dreiecksscheibe seines Pkw vermutlich mit der Faust einschlug. Der Täter entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung und konnte nicht mehr festgestellt werden. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0050582/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

