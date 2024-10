BPOL-HH: Einsatz der Bundespolizei zur Begegnung in der 2. Bundesliga Hamburger SV - 1.FC Magdeburg - Bundespolizei zieht positive Bilanz

Hamburg (ots) - Nach jetzigem Sachstand der Bundespolizei entwendete ein stark alkoholisierter Mann (m.38) am 16.10.2024 gegen 20.30 Uhr in einem Geschäft im Hamburger Hauptbahnhof insgesamt acht Herrendüfte im Wert von rund 370,00 Euro. Das Diebesgut verstaute der Beschuldigte blitzschnell in einem mitgeführten ...

mehr