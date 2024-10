Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Gelegenheit macht Diebe:Hochwertiges Smartphone im ICE beim Toilettengang mit Kleinkind entwendet- Vorläufige Festnahme durch Bundespolizei-

Hamburg (ots)

-Datum / Tatzeit: 19.10.2024 ca. 19.30 Uhr-

-Tatort: Fahrender ICE von Köln nach Hamburg-

Nach jetzigem Sachstand der Bundespolizei nutzte ein Mann (m.29) in dem fahrenden ICE 1030 auf der Fahrt von Köln nach Hamburg die günstige Tatgelegenheit und entwendete ein auf einem Sitzplatz abgelegtes Smartphone (Wert ca. 1000,00 Euro).

"Eine Frau (30) musste zuvor mit ihrem Kind die Toilette im Zug aufsuchen und hatte das Handy auf ihrem Sitzplatz versehentlich liegengelassen."

Ein weiterer Reisender beobachtete das auffällige Verhalten eines Mannes an dem entsprechenden Sitzplatz und teilte der Geschädigten seine Beobachtungen mit. Daraufhin wurde der Zugbegleiter von der Frau über den Diebstahl in Kenntnis gesetzt. Dieser informierte umgehend die Einsatzzentrale der Bundespolizeiinspektion Hamburg über den Vorfall.

"Bei Einfahrt des ICE im Hamburger Hauptbahnhof konnten Bundespolizisten den Tatverdächtigen im Zug stellen und vorläufig festnehmen. Das zuvor gestohlene Smartphone wurde in einer Jackentasche aufgefunden und sichergestellt."

Weiterhin wurden zwei kleine Beutelchen einer rauschgiftverdächtigen Substanz bei der Durchsuchung der Bekleidung entdeckt und sichergestellt. Der syrische Tatverdächtige wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof verbracht.

"Gegen den Tatverdächtigen wurden entsprechende Strafverfahren (Verdacht auf Diebstahl, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz) eingeleitet."

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen musste der Beschuldigte wieder entlassen werden. Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt. Der Frau (w.30) konnte das zuvor gestohlene Smartphone wieder ausgehändigt werden.

Aus aktuellem Anlass warnt die Bundespolizei erneut vor Taschendieben:

"Seien Sie wachsam und lassen Sie Ihr Gepäck und Wertsachen niemals unbeaufsichtigt im Zug. Das ist quasi eine Einladung an Kriminelle um schnell und einfach an Beute zu gelangen." "Der Ideenreichtum der Diebe kennt keine Grenzen; bringen Sie JEDEN Diebstahl zur Anzeige. In diesem Fall hat die Geschädigte völlig richtig gehandelt und hat umgehend den Zugbegleiter informiert."

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell