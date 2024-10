Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: 2,7 Promille: Aggressiver Parfümdieb spuckt einem Polizeibeamten vor die Füße- Festnahme und Zuführung in die U-Haftanstalt durch Bundespolizei-

Hamburg (ots)

Nach jetzigem Sachstand der Bundespolizei entwendete ein stark alkoholisierter Mann (m.38) am 16.10.2024 gegen 20.30 Uhr in einem Geschäft im Hamburger Hauptbahnhof insgesamt acht Herrendüfte im Wert von rund 370,00 Euro. Das Diebesgut verstaute der Beschuldigte blitzschnell in einem mitgeführten Rucksack. Ein eingesetzter Kaufhausdetektiv beobachtete den Diebstahl und hielt den Tatverdächtigen vor Ort bis zum Eintreffen einer angeforderten Streife der Bundespolizei fest. Das gestohlene Parfüm wurde im Rucksack aufgefunden und der polnische Staatsangehörige gab den Diebstahl umgehend zu.

"Im weiteren Verlauf reagierte der polizeilich einschlägig bekannte Mann äußerst renitent und aggressiv, beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten auf übelste Weise und spuckte einem Bundespolizisten vor die Füße. Daraufhin wurde der Aggressor gefesselt zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof gebracht."

Ein angeforderter Arzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit fest; ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,76 Promille. Gegen den Beschuldigten wurden entsprechende Strafverfahren (Verdacht auf Diebstahl, Beleidigung) eingeleitet. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der 38-Jährige über den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg der U-Haftanstalt zur Haftprüfung zugeführt.

RC

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell