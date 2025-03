POL-HA: Überwachungskamera zeichnet Einbruchsdiebstahl auf

Hagen-Hohenlimburg (ots) - In einem Wohngebiet in Hohenlimburg stahlen bislang unbekannte Täter am Montagnachmittag (10.03.2025) unter anderem mehrere Werkzeuge aus einer Garage. Um etwa 14.45 Uhr begaben sich zwei Männer in eine Garage neben einem Wohnhaus im Bereich der Iserlohner Straße / "Im Bardensiepen" / Letmather Straße. Dort entwendeten sie mehrere Fahrradhelme, die sie in einer roten Plastiktasche ...

