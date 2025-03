Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrerin verstößt gegen Gurtpflicht - Fahren unter Drogeneinfluss

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Polizeibeamte hielten am Dienstagmorgen (11.03.2025) in Hohenlimburg eine Autofahrerin an, die unter Drogeneinfluss stand und weitere Betäubungsmittel bei sich hatte. Als die Polizisten gegen 07.30 Uhr die Lindenbergstraße bestreiften, fiel ihnen die 45-jährige Hagenerin auf, weil sie den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass die Autofahrerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte dies. Die Polizeibeamten ordneten eine Blutprobe an und fanden bei der Hagenerin ein Tütchen, in dem sich vermutlich Amphetamine befanden. Sie stellten die Drogen sicher und zeigten die 45-Jährige wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz an. (sen)

