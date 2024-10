POL-AC: Raub auf Kiosk - Täter flüchtig

Baesweiler (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (17.12.2024) gegen 01:45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Straße Am Bauhof gerufen. Nach eigenen Angaben war einem Mann, in seiner Wohnung, eine Kerze zu Boden gefallen und hatte einen Brand ausgelöst. Eigene Löschversuche scheiterten. Eine männliche Person musste von der Feuerwehr mittels Drehleiter aus dem viergeschossigen Wohnhaus gerettet werden. Er erlitt eine ...

mehr