Polizei Aachen

POL-AC: Kerze verursacht Wohnungsbrand

Baesweiler (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (17.12.2024) gegen 01:45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Straße Am Bauhof gerufen. Nach eigenen Angaben war einem Mann, in seiner Wohnung, eine Kerze zu Boden gefallen und hatte einen Brand ausgelöst. Eigene Löschversuche scheiterten.

Eine männliche Person musste von der Feuerwehr mittels Drehleiter aus dem viergeschossigen Wohnhaus gerettet werden. Er erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Alle anderen Bewohner konnten sich selbständig in Sicherheit bringen. Auch der Wohnungsinhaber klagte über leichte Atemnot. Der Rettungsdienst behandelte ihn vor Ort, so dass er anschließend entlassen werden konnte.

Letztlich war Mehrfamilienhaus nicht mehr bewohnbar. Das Ordnungsamt der Stadt Baesweiler kümmerte sich um eine Unterkunft für die Leute, die nicht bei Verwandten Obdach fanden.

Der Sachschaden wird auf etwa 50.000EUR geschätzt. (And.)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell