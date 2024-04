Kreisfeuerwehrverband Neunkirchen

FW LK Neunkirchen: Erfolgreiche Tagung der Feuerwehrführungskräfte und Sachbearbeiter im Landkreis Neunkirchen

Am 20. April fand in der Illtalhalle in Illingen-Hüttigweiler eine wichtige Tagung der Feuerwehrführungskräfte und Sachbearbeiter statt, die von Kreisbrandinspekteur Michael Sieslack und Kreisbrandmeister Sascha Cattarius als Gastgeber initiiert wurde. Die Veranstaltung begann um 9 Uhr und zog über 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Feuerwehren des Landkreises Neunkirchen an.

Die hochrangige Besetzung des Saals umfasste neben den Führungskräften, Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern der Feuerwehren auch eine Vielzahl prominenter Gäste. Dazu zählten Staatssekretär Torsten Lang vom Ministerium für Inneres, Bauen und Sport des Saarlandes, Landrat Sören Meng, der Beigeordnete der Gemeinde Illingen Hans-Dieter Schwarz, sowie Vertreter des Katastrophenschutzes, des Deutschen Roten Kreuzes, des Technischen Hilfswerks und weiterer Organisationen.

Das Programm der Tagung war vielfältig und informativ gestaltet. Nach der Begrüßung durch Gastgeber Michael Sieslack folgten Grußworte des Staatssekretärs Torsten Lang, des Landrats Sören Meng und eines Vertreters des Landesfeuerwehrverbands. Es wurden Ernennungen vorgenommen, darunter: * Helen Schwan zur ABC Fachberaterin * Juliane Jäger zur stellvertretenden Leiterin Atemschutz * Markus Frey zum Leiter Atemschutz * Carsten Rummler und Patrick Holz jeweils zu Fachberatern Schaum * Christoph Jochum zum Beauftragen MP-Feuer

Beim ersten Vortrag des Tages über die Feuerwehr-Statistiken konnte Michael Sieslack eine sehr positive Entwicklung im Bereich der weiblichen Feuerwehrangehörigen, sowie der Kinder- und Jugendfeuerwehr vorstellen. Dies unterstreicht den zunehmenden Einsatz und das Engagement von Frauen und jungen Menschen in der Feuerwehr des Landkreises Neunkirchen. Auch wichtige Themen wie die Sterbekasse, Deichverteidigung und Pressearbeit wurden in weiteren Vorträgen am Vormittag behandelt.

Höhepunkte der Tagung waren unter anderem ein Vortrag über die Neuaufstellung des Katastrophenschutzes im Landkreis Neunkirchen sowie Updates zu den Unterstützungseinheiten und dem Kreisfunkplan. Die Veranstaltung bot zudem Gelegenheit zur Aussprache und endete mit einem gemeinsamen Mittagessen.

Kreisbrandinspekteur Michael Sieslack zog ein positives Fazit: "Die Tagung war ein großer Erfolg und bot eine hervorragende Plattform für den Austausch von Wissen und Erfahrungen. Wir danken allen Teilnehmerinnen, Teilnehmern und Gästen für ihr Engagement und freuen uns auf weitere gemeinsame Projekte in den Bereichen des Brand- und der Katastrophenschutzes."

