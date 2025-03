Polizei Hagen

POL-HA: Alkoholisierter Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich leicht

Hagen-Haspe (ots)

Ein alkoholisierter Fahrradfahrer stürzte am Mittwochabend (12.03.2025) in Haspe und verletzte sich dabei leicht. Der 37-Jährige fuhr gegen 23.40 Uhr mit seinem Pedelec über den Gehweg der Kölner Straße. Wie eine Autofahrerin den Polizeibeamten berichtete, fuhr der Mann durch eine Engstelle zwischen Blumenkübeln und einem Verkehrszeichen hindurch, verlor dabei die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Die Autofahrerin hielt daraufhin an und leistete Erste Hilfe. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des Leichtverletzten fest. Der Rettungsdienst brachte den 37-Jährigen in ein Hagener Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell