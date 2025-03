POL-PB: Alexander H. vermisst - Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des 75-Jährigen

Delbrück (ots) - (mh) Bei zwei Unfällen haben sich in Delbrück am Mittwochmorgen, 05. März, drei Personen leichte Verletzungen zugezogen. Darunter war auch ein achtjähriges Kind. Der Junge überquerte gegen 07.40 Uhr in Delbrück-Boke den Fußgängerüberweg der Paradiesstraße auf einem Tretroller in Richtung Grundschule. Dabei übersah ihn ein 58-jähriger ...

mehr