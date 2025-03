Polizei Paderborn

POL-PB: Achtjähriges Kind angefahren - Drei Leichtverletzte bei Unfällen

Delbrück (ots)

(mh) Bei zwei Unfällen haben sich in Delbrück am Mittwochmorgen, 05. März, drei Personen leichte Verletzungen zugezogen. Darunter war auch ein achtjähriges Kind.

Der Junge überquerte gegen 07.40 Uhr in Delbrück-Boke den Fußgängerüberweg der Paradiesstraße auf einem Tretroller in Richtung Grundschule. Dabei übersah ihn ein 58-jähriger Autofahrer, der in einem Skoda von Anreppen aus nach Boke eingefahren war. Es kam zum Zusammenstoß. Der 8-Jährige stürzte und zog sich Schürfwunden zu. Ein Rettungswagen brachte das Kind zu vorsorglichen weiteren Untersuchungen in ein Paderborner Krankenhaus.

Ein weiterer Unfall ereignete sich bereits um 07.20 Uhr. Die 22-jährige Fahrerin eines Opel Astra war auf dem Delbrücker Weg in Richtung Delbrück unterwegs. An der Kreuzung mit der Mühlenheider Straße und der Lippstädter Straße missachtete sie die Vorfahrt einer 19-Jährigen in einem Ford Fiesta, die von der Mühlenheider Straße aus geradeaus über die Kreuzung fuhr. Beide Autos stießen zusammen. Rettungswagen brachten die leicht verletzten Frauen in Lippstädter Krankenhäuser. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 7.500 Euro.

