POL-PB: Radler bei Unfall leicht verletzt

Paderborn (ots) - (cr) Am Dienstagabend, 04. März, befuhr ein Kleinwagen die B1 in Höhe Wewer in falscher Richtung. Es kam zu keiner Zeit zu einer Gefährdung von Verkehrsteilnehmenden. Zwei Anrufer meldeten der Polizei gegen 22.00 Uhr einen "Geisterfahrer", welcher ihnen auf der Fahrbahn in Richtung Salzkotten entgegenkam. Die Einsatzkräfte konnten den Falschfahrer nicht mehr antreffen, der in unbekannte Richtung davongefahren war. Nähere Hinweise zu dem Fahrzeug sind ...

