POL-PB: Radlerin bei Unfall schwer verletzt

Bad Lippspringe (ots) - (md) Am Montagabend, 03. März gegen 22.15 Uhr stellten couragierte Zeugen einen von drei Tatverdächtigen, die sich an einem geparkten Fahrzeug in der Mühlenfloßstraße in Bad Lippspringe zu schaffen machten und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die beiden anderen Verdächtigen flohen in unbekannte Richtung. Vier Freundinnen waren auf ihrem Heimweg in Bad Lippspringe, als eine der ...

mehr