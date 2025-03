Polizei Paderborn

POL-PB: Rosenmontagsumzüge in Delbrück und Fürstenberg ohne größere Vorkommnisse - Einsätze bei Abschlußparty in Fürstenberg

Delbrück/Fürstenberg (ots)

(md) Die gestrigen Rosenmontagsumzüge in Delbrück und Fürstenberg verliefen nahezu störungsfrei. In Delbrück waren ungefähr 20.000 Teilnehmende vor Ort, in Fürstenberg feierten rund 3.000 Jecken.

In Delbrück fertigten die eingesetzten Polizeikräfte zwei Anzeigen wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Außerdem kontrollierten sie 12 Fahrzeuge beim berechtigten Passieren der Sperrstellen.

Die anschließende Zeltparty in Delbrück verlief von 18.00 Uhr bis 01.00 Uhr ohne besondere Vorkommnisse. Bei der Abschlussparty in Fürstenberg von 17.00 Uhr bis 23.45 Uhr kam es zu drei Ingewahrsamnahmen, davon einmal mit Entnahme einer Blutprobe. Außerdem kam es zu einem Widerstand und drei Körperverletzungen. Die Polizisten nahmen eine Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug auf, fertigten zwei Anzeigen wegen Beleidigung und stellten zwei Delikte fest, die gegen das Betäubungsmittelgesetzt verstießen. Außerdem war in einem Fall Falschgeld in Umlauf gebracht worden. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige schrieben die Einsatzkräfte, weil ein Feiernder ein Taschenmesser dabei hatte.

