Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher im Keller eines Mehrfamilienhauses

Mühlhausen (ots)

Nach einem Kellereinbruch, welcher sich am vergangenen Wochenende in Mühlhausen ereignete, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Im Tatzeitraum von Samstag bis Sonntag, 10.30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Diebe Zutritt in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Ziegelstraße. Daraus erbeuteten der oder die Täter zwei Fahrräder, ein Fahrradanhänger sowie einen Regenschirm. Der Wert der Beute beläuft sich insgesamt auf mehrere hundert Euro. Die Täter hinterließen zudem einen Sachschaden von etwa 300 Euro. Wer sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 030928

