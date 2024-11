LPI-NDH: Körperverletzung am Rande eines Rockkonzertes

Allmenhausen (ots) - Auf der B84, hinter dem Abzweig Blankenburg in Fahrtrichtung Allmenhausen, kam es am Samstag, den 23.11.2024 gegen 21:20 Uhr, zu einem Wildunfall. Die Fahrerin eines Pkw BMW befuhr die B84 als plötzlich ein Fuchs die Fahrbahn queren wollte. Es kam zur Kollision mit dem Tier, welches auch gleich wieder in der Dunkelheit verschwand. Am betroffenen Pkw kam es zu Sachschaden, die Fahrerin des Pkw blieb unverletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

