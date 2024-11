LPI-NDH: Wildunfall

Peukendorf (ots) - Am Freitag, den 22.11.2024 gegen 17:10 Uhr, wurde ein Reh beim queren der Ortsverbindungsstraße zwischen Urbach und Peukendorf von einem Pkw Mercedes Sprinter erfasst und verletzt. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt, am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,00 Euro. Das Tier verstarb etwas später an der Unfallstelle. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 0361 5743 65 ...

