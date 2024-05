Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einen Joint am Morgen konsumiert...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... hat eine 29-jährige Neustadterin laut eigenen Angaben, welche am 25.05.2024 um 07:40 Uhr in der Exterstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich nämlich Hinweise auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung der Dame. Diese räumte den Konsum eines Joints letztlich ein. Ein Vortest reagierte entsprechend auf die Stoffgruppe THC, weshalb dieser eine Blutprobe entnommen und der E-Scooter präventiv sichergestellt wurde. Nun kommt auf die Fahrerin des E-Scooters ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt zu. Ferner wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

