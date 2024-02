POL-SI: 14-Jähriger landet nach Spritztour vor Laternenmast - #polsiwi

Siegen (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch- und Donnerstagnachmittag (15.02.2024) in eine Lagerhalle in der Gießereistraße in Siegen eingebrochen. Die Einbrecher hebelten ein Rolltor auf und gelangten in die Halle, in der sich mehrere Räume befinden. Aus einem der Räume entwendeten die Täter Kupferplatten im Wert von rund 1.000 Euro. Zudem klauten sie ...

