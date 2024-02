Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Lagerhalle: Täter entwendeten Kupferplatten - #polsiwi

Siegen (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch- und Donnerstagnachmittag (15.02.2024) in eine Lagerhalle in der Gießereistraße in Siegen eingebrochen.

Die Einbrecher hebelten ein Rolltor auf und gelangten in die Halle, in der sich mehrere Räume befinden. Aus einem der Räume entwendeten die Täter Kupferplatten im Wert von rund 1.000 Euro. Zudem klauten sie zwei Industrielampen. Am aufgehebelten Rolltor entstand ein Sachschaden im mittleren, vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die unter der 0271/7099-0 Hinweise geben können.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell