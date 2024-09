Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter entwendet Portemonnaie- Fotofahndung

Essen (ots)

45128 E.-Südviertel: Ein Unbekannter steckte am 16. Mai dieses Jahres in einem Kiosk an der Moltkestraße ein liegengelassenes Portemonnaie ein. Die Polizei sucht den unbekannten Mann.

Eine 64-Jährige hatte nach ihrem Einkauf ihr Portemonnaie auf der Theke vergessen. Dies bemerkte der hinter ihr stehende Kunde. Als sie den Kiosk verlassen hatte, legte er eine Zeitung auf ihr Portemonnaie. Nachdem er die Zeitung bezahlt hatte, nahm er diese und das darunter befindliche Portemonnaie an sich und verließ den Kiosk.

Der Polizei liegen Lichtbilder des Tatverdächtigen vor, welche zur Veröffentlichung freigegeben sind.

Diese finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/146540

Wenn Sie Hinweise zur gesuchten Person geben können, melden Sie sich bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail unter hinweise.essen@polizei.nrw.de ./ViV

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell