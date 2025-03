Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen stellen Tatverdächtigen bei Pkw-Aufbruch

Bad Lippspringe (ots)

(md) Am Montagabend, 03. Februar gegen 22.15 Uhr stellten couragierte Zeugen einen von drei Tatverdächtigen, die sich an einem geparkten Fahrzeug in der Mühlenfloßstraße in Bad Lippspringe zu schaffen machten und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die beiden anderen Verdächtigen flohen in unbekannte Richtung.

Vier Freundinnen waren auf ihrem Heimweg in Bad Lippspringe, als eine der jungen Frauen bemerkte, dass sich ein Unbekannter am VW Tiguan ihrer Mutter zu schaffen machte, der in der Mühlenfloßstraße geparkt war. Zwei weitere Männer standen in unmittelbarer Nähe augenscheinlich "Schmiere". Alle drei liefen in Richtung Detmolder Straße davon, als sie die jungen Frauen näherten.

Die 52-jährige Besitzerin des Wagens, die von ihrer Tochter informiert worden war, hatte zwischenzeitlich die Polizei informiert. Auch ihren Vater hatte die junge Frau informiert, der mit der Frauengruppe den Tatverdächtigen nacheilte, einen von ihnen stellte und bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte festhielt. Offenbar hatte er die Geldbörse der Pkw-Besitzerin bei sich. Die beiden anderen Tatverdächtigen flohen in unbekannte Richtung. Die beiden Männer waren schwarz gekleidet. Einer trug ein rotes Basecap, der andere eine beige Strickmütze.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer zur fraglichen Zeit Personen wahrgenommen hat, auf die die Beschreibung passt, möge sich bitte bei der Polizei Paderborn unter 05251 306-0 melden.

Die Polizei rät, Wertsachen und Bargeld immer aus dem Auto zu nehmen und das Lenkradschloss einrasten zu lassen. Dazu sollten Fenster und Türen, der Kofferraum und das Schiebedach sowie der Tankdeckel stets verschlossen, das Handschuhfach aber geöffnet sein, um zu zeigen, dass auch dort keine Wertsachen verstaut sind.

