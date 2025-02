Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Einbruch in Tankstelle - Unbekannter schlägt Scheiben ein

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 02.02.2025, gegen 03.00 Uhr, ist ein Unbekannter in eine Tankstelle in Grießen eingebrochen. Der Unbekannte versuchte mit einem Werkzeug sich durch Einschlagen von Glasscheiben Zutritt in das Tankstellengebäude zu verschaffen. Dies gelang zunächst nicht und er verließ mutmaßlich die Örtlichkeit. Kurz darauf erschien er erneut und konnte die Tankstelle in der Folge betreten. Vermutlich auf Grund der Alarmanlage verlässt der unbekannte Tatverdächtige das Gebäude wieder und flüchtet in Richtung Dorfmitte. Über mögliches Diebesgut ist noch nichts bekannt. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Tatverdächtige nicht angetroffen werden. Der Polizeiposten Wutöschingen, 07746 9285-0, leitet die Ermittlungen.

