Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Aus Supermarkt verwiesen - Beschimpfungen und Randale die Folge

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 01.02.2025, gegen 20:30 Uhr, hat ein Mann randaliert, nachdem er aus einem Supermarkt in Lottstetten verwiesen wurde. Der 39-jährige Tatverdächtige wurde von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wegen eines bestehenden Hausverbotes aus dem Geschäft verwiesen. Der 39-Jährige wäre daraufhin aggressiv und beleidigend geworden. Widerwillig habe der Tatverdächtige das Geschäft verlassen und im Nahbereich weiter randaliert. Die hinzugerufene Polizei konnte den renitenten Tatverdächtigen im Bereich der angrenzenden Straße überwältigen. In der Folge wäre es zu Beleidungen und Bedrohungen gekommen. Der 39-Jährige wurde in eine Fachklinik gebracht. Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell