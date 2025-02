Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mehrere Fahrräder aus Kellerraum entwendet - Hinweisgeber gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Montag, 20.01.2025 bis Samstag 01.02.2025, sind aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Zeppelinstraße in Tiengen mehrere Fahrräder gestohlen worden. Die Unbekannten nahmen aus einem Gemeinschaftskellerraum zwei angeblich verschlossene Elektrofahrräder mit. Aus einem privaten Kellerraum wurde ein Rennrad entwendet. Dieser Raum sei verschlossen gewesen und mutmaßlich aufgedrückt worden. Das Polizeirevier Waldshut, 07751 8316-0, nimmt Zeugenhinweise entgegen. Die Polizei rät, Fahrräder nicht nur zu verschließen, sondern stets an einer stabilen Befestigung oder Verbindung anzuschließen. Insbesondere in Kellerräumen ist eine nachträgliche Anbringung von Bodenankern oder dergleichen nach Rücksprache mit der Eigentümergemeinschaft oder Hausverwaltung ratsam.

