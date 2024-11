Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Linienbus muss abrupt bremsen - Fahrgast verletzt

Kaiserslautern (ots)

Am Pfaffplatz wurde am Donnerstagmorgen ein Fahrgast in einem Bus verletzt. Zu dem Vorfall kam es, als der Linienbus gerade von einer Bushaltestelle anfuhr und ein Pkw direkt vor ihm einscherte. Um einen Zusammenprall zu vermeiden, musste der Busfahrer stark abbremsen. Eine 74-Jährige fiel hierdurch von ihrem Sitz und verletzte sich. Die Frau wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die 43-jährige Autofahrerin ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. |kfa

