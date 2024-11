Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl eines roten Ford Focus

Kaiserslautern (ots)

Mit ein paar Tagen Verzug zeigte ein 22-Jähriger den Diebstahl seines Autos an.

Wie der Mann am gestrigen Donnerstag mitteilte, kam es zwischen dem Donnerstag der Vorwoche, 7. November, und dem darauffolgenden Dienstag, 12. November, zum Diebstahl seines Pkw in der Straße Am Vogelgesang. Entwendet wurde ein roter Ford Focus aus dem Baujahr 2014. Der Geschädigte bemerkte das Verschwinden seines Fahrzeugs am 12. November, als er zur Arbeit fahren wollte. Nach bisherigen Erkenntnissen wird der Wagen mit dem Ersatzschlüssel geführt, welcher im Fahrzeug lag.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise, die zur Aufklärung der Tat oder zum Auffinden des Fahrzeuges führen könnten. Diese werden unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen genommen.|li

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell