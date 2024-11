Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beim Ausparken Unfall verursacht

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Verkehrsunfallflucht ermittelte die Polizei am späten Mittwochnachmittag in der Pariser Straße. Nach Angaben eines 83-Jährigen war er gegen 17:30 Uhr in Richtung Berliner Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 162 parkte plötzlich ein Wagen aus, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, versuchte der Senior, vom rechten auf den linken Fahrstreifen zu wechseln. Dort stieß er gegen einen Fiat Ducato, der in gleicher Richtung unterwegs war. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der unfallverursachende "Ausparker" entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |kfa

