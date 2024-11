POL-PPWP: Mit vorweihnachtlicher Stimmung überfordert

Kaiserslautern (ots) - Eine Unfallflucht wurde der Polizei am Mittwochmittag aus der Straße "Am Glasberg" gemeldet. Der 31-jährige Eigentümer eines Seat Formentor hatte seinen Wagen gegen 8:30 Uhr am Straßenrand abgestellt. Als er gegen 12:45 Uhr wieder zu dem Auto zurückkehrte, stellte er einen Schaden am linken Kotflügel fest. Vermutlich streifte ein vorbeifahrendes Auto den Seat. Der unbekannte Fahrer entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher ...

