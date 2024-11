Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ladendiebin erwischt

Kaiserslautern (ots)

Eine 48-jährige Frau ist am Mittwoch am Fackelrondell beim Ladendiebstahl erwischt worden. Der Ladendetektiv beobachtete die Frau dabei, wie sie Kleidung im niedrigen dreistelligen Wert in ihren mitgeführten Trolley verstaute. Bei der Durchsuchung des Trolleys kamen weitere Kleidungsstücke eines anderen Geschäftes zum Vorschein. Diese wurden nach Rücksprache mit einem Mitarbeiter ebenfalls entwendet. Auf die 48-Jährige kommen nun Strafanzeigen wegen Ladendiebstahls zu. Ebenfalls erhielt sie Hausverbot in den betroffenen Läden. |elz

