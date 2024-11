Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randalierer landet im Gewahrsam

Kaiserslautern (ots)

Ein Mitarbeiter eines Supermarkts in der Zollamtstraße rief am späten Mittwochabend die Polizei. Der Grund: Ein Mann randalierte vor dem Ladengeschäft. Die eingesetzten Beamten kontrollierten den 38-Jährigen und erteilten ihm einen Platzverweis bis zum nächsten Morgen. Kurze Zeit später ging erneut ein Anruf auf der Wache ein: Der Unruhestifter war zurück und trieb erneut sein Unwesen. Eine Streife rückte aus und nahm den Mann in Gewahrsam, um den ausgesprochenen Platzverweis durchzusetzen. Der 38-Jährige musste die Nacht hinter Gittern verbringen und durfte die Polizeidienststelle erst am Morgen wieder verlassen. |kfa

