Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunkener Autofahrer verliert Kontrolle über sein Fahrzeug

Kaiserslautern (ots)

Alkohol und Autofahren sind eine schlechte Kombination. Diese Erfahrung musste auch ein 32-Jähriger am späten Mittwochabend auf der B 37 machen. Aber was war geschehen? Der Mann war gegen 22 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Einsiedlerhof unterwegs. Als er auf die B270 in Richtung Siegelbach abbiegen wollte, verlor der Autofahrer aufgrund seiner unangepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Subaru und kam von der Straße ab. Hierbei stieß er gegen ein Verkehrsschild, einen abgestellten E-Scooter und letztendlich gegen einen Baum. Das Schild wurde aus der Verankerung gerissen. An dem Elektroroller und dem Baum entstand Sachschaden. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Autofahrer zog sich eine leichte Verletzung zu. Eine Versorgung durch den Rettungsdienst lehnte er ab. Bei der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten bei dem Mann Alkoholgeruch in der Atemluft feststellen. Da der 32-Jährige einen Atemalkoholtest ablehnte, musste er mit zur Dienststelle kommen. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen, die nun Gewissheit über die Alkoholisierung des Unfallverursachers bringen soll. Der 32-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und Trunkenheit im Verkehr rechtfertigen. Neben Polizei, Abschleppdienst und Feuerwehr war auch die US-Militärpolizei im Einsatz. |kfa

