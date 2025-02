Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Betrunken im Straßenverkehr - Polizei attackiert - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 31.01.2025, gegen 21:50 Uhr, hat eine fahrauffällige Autofahrerin in betrunkenem Zustand nach einer Kontrolle in der Kiesenbacher Straße in Albbruck randaliert. Die 37jährige Lenkerin eines weißen Transporters mit FR-Kennzeichen soll laut Zeugenaussagen schlangenlinien fahrend auf der Straße im Bereich Dogern/Albbruck unterwegs gewesen sein. Bei einer Kontrolle in der Kiesenbacher Straße in Albbruck ergab sich der Verdacht, dass die Frau betrunken sein könnte. Der Alkoholtest zeigte einen Wert von über 2 Promille. Zum Zwecke der Blutentnahme sollte die aufgebrachte Fahrzeuglenkerin zu einem Arzt verbracht werden. Hiermit war die renitente Tatverdächtige nicht einverstanden. Nach angeblichen Beleidigungen und Bedrohungen wurde die Blutentnahme in der Folge durchgeführt. Im Anschluss sei die Betrunkene weiterhin unkooperativ geblieben und musste zu einer Angehörigen gebracht werden. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen bittet Verkehrsteilnehmer, die Angaben zum auffälligen Fahrverhalten oder anderweitig Angaben machen können, sich unter 07751 8316-0, zu melden. Nach Abschluss der Ermittlungen wird Anzeige gegen die 37jährige Frau vorgelegt.

